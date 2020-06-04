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Aktüel

Elazığ’da yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor

Elazığ’da dün sabah evinden çıkan 79 yaşındaki Alzehimer hastası Şükrü Aygün’den 2 gündür haber alınazken, görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesi istendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:56:22 -
Elazığ’da yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor

Elazığ’da dün sabah evinden çıkan 79 yaşındaki Alzehimer hastası Şükrü Aygün’den 2 gündür haber alınazken, görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesi istendi.


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi’nde ikamet eden Alzehimer hastası olan ve gözleri az görüp, az işiten 79 yaşındaki Şükrü Aygün, dün sabah saat: 06.00 sıralarında evinden çıktı. Evinden çıktıktan sonra haber alamayan ailesi önce kendi çabalarıyla araştırma yaptı ardından da polis ve jandarma ekiplerine bilgi verdi. Arama çalışmaları süren ve dünden itibaren halen bulunamayan Aygün, için yakınları görenlerden yardım istedi.


Dedesinin dün kayıp olduğunu belirten Aygün’ün torunu Aykut Aygün," İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de yoğun gayretiyle ve yakınlarınıza kendisini arıyoruz. Hem hasta olması hemde yaşlı olmasından dolayı endişe etmekteyiz. Gören olursa, dedemi gördükleri yerde muhafaza etmesini varsa ihtiyacını giderip en hızlı bir şekilde güvenlik güçlerine haber vermesini istiyoruz"dedi.

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