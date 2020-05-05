Elazığ’da Vefa ekibi badem şekeri ve ışkınla gönüllere dokundu

Elazığ Valiliği koordinesinde hizmet veren "Vefa Sosyal Destek Gurubu" korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkma kısıtlaması bulunanlar için badem şekeri ve doğunun muzu olarak bilinen ışkın götürerek gönüllere dokundu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için valilik koordinesinde polis, jandarma, zabıta,sağlık,Kızılay,AFAD ve vakıf personellerinin de yer aldığı bir çok kurumun katılımıyla oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" hizmet veriyor. Ekipler bu kapsamda kısıtlamanın ilk gününden itibaren bugüne kadar 220 bin 883 talebi yerine getirdi.Market alış verişinden, maaş çekmesine kadar her türlü hizmeti yapan gruba bağlı ekipler, zaman zaman da gönüllere dokunuyor.

Önce ışkın, sonra badem şekeri

Bu kapsamda Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın talimatıyla evden çıkamayanlar için, doğunun muzu olarak bilinen Prof.Dr.Canan Karatay’ın da beyin, tiroit, kalp, karaciğer dostu olarak tanımladığı, yüksek yamaçlarda yetişen Işkın gönderdi. Tam sezonu olması nedeniyle ekipler, tezgahlarda satışa çıkan ışkınları alarak evden çıkamayanlara ulaştırdı.

Daha sonra ekipler ise Ramazan ayında üretimi 10’larca kat artan badem şekerini taze taze 65 yaş üstündekilere ulaştırdı. Gönüllere dokunulan bu hizmetler nedeniyle vatandaşlar teşekkürlerini iletti.