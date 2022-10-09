  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Yerel

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 09:49:00 -
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentin huzur ve güvenliği ile genel asayişin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 12,17 gram metamfetamin, 9 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.P. ve E.D. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23