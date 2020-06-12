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Aktüel

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:51:06 -
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 7 zanlı yakalandı.

Aramalarda 637 gram esrar ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, 34 kişi hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

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