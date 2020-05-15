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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:35:24 -
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında G.Y. ve E.G.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda otomobille seyir halindeki şüphelileri takibe alan ekipler, durdukları araçta narkotik köpeği desteğiyle yaptıkları aramada 5 kilogram kubar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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