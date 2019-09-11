Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
Kovancılar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.11 Eylül 2019 Çarşamba 12:18
Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir araçta 4 kilo 375 gram kubar esrar ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinceuyuşturucukullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik uygulama yapıldı.
Bu kapsamda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 kilo 375 gram kubar esrar bulundu, sürücü B.Ç. gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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