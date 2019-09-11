Elazığ'da uyuşturucu operasyonu Kovancılar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir araçta 4 kilo 375 gram kubar esrar ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinceuyuşturucukullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik uygulama yapıldı. Bu kapsamda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 kilo 375 gram kubar esrar bulundu, sürücü B.Ç. gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.