Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında tarlaya kenevir bitkisi ektikleri tespit edilen 7 şüpheli takibe alındı.
Yapılan takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri kenevir tarlasında bakım yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.
Yapılan aramalarda 269 kök Hint keneviri, 65 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu, 3 gram kokain ve 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.