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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:22:13 -
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında tarlaya kenevir bitkisi ektikleri tespit edilen 7 şüpheli takibe alındı.

Yapılan takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri kenevir tarlasında bakım yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Yapılan aramalarda 269 kök Hint keneviri, 65 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu, 3 gram kokain ve 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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