Elazığ'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Bingöl kara yolu kontrol noktasında uygulama yaptı.
Durdurulan otomobilde şüphe üzerine arama yapan ekipler, araca gizlenmiş 74 gram toz esrar ele geçirdi.
Ekipler, otomobilde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan, kent merkezinde 2 şüphelinin yapılan üst aramasında 1,27 gram esrar bulundu.
İki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.