  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elazığ'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-02 11:20:54 -
Elazığ'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Bingöl kara yolu kontrol noktasında uygulama yaptı.

Durdurulan otomobilde şüphe üzerine arama yapan ekipler, araca gizlenmiş 74 gram toz esrar ele geçirdi.

Ekipler, otomobilde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, kent merkezinde 2 şüphelinin yapılan üst aramasında 1,27 gram esrar bulundu.

İki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı