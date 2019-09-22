Elazığ'da trafik kazası! 6 yaralı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Fethi Demircan yönetimindeki 23 FV 174 plakalı traktör, Akbuğday köyünde Rahmi Kaya'nın kullandığı 23 HP 524 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Kaya ile traktörde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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