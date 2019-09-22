Elazığ'da trafik kazası! 6 yaralı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişinin yaralandığı bildirildi.22 Eylül 2019 Pazar 12:33
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fethi Demircan yönetimindeki 23 FV 174 plakalı traktör, Akbuğday köyünde Rahmi Kaya'nın kullandığı 23 HP 524 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Kaya ile traktörde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
YORUM YAZ