Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ’da iki aracın karıştığıtrafik kazasında 4 kişi yaralandı.09 Eylül 2019 Pazartesi 00:24
Elazığ’da iki aracın karıştığıtrafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Keban karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAH 024 plakalı hafif ticari araç ile 23 ANN 965 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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