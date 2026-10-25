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Yerel Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
Yerel

Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

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Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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