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Aktüel Elazığ'da tırın park halindeki 5 otomobile çarpma anı güvenlik kamerasında
Aktüel

Elazığ'da tırın park halindeki 5 otomobile çarpma anı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-08-23 10:24:16 -
Elazığ'da tırın park halindeki 5 otomobile çarpma anı güvenlik kamerasında

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde dün tırın park halindeki 5 otomobile çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde köprü girişinde bulunan uygulama noktasındaki jandarmanın kontrolden çıkan tırı fark ederek kaçması yer alıyor.

Kayıtların devamında tırın park halindeki otomobillere çarpması ve jandarmanın koşarak kaza yapan tır sürücüsüne yardım etmesi görülüyor.

Muhammet Esat Işık (24) yönetimindeki 06 AL 4845 plakalı otomobil yüklü tır, dün D-260 kara yolu Fırat Köprüsü mevkisinde virajı alamayarak park halindeki 5 otomobile çarpmış, araçlarda hasar oluşmuştu.

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