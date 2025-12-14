  • İSTANBUL
Yerel Elazığ'da tepki çeken görüntüler: Tehlikeye aldırış etmedi!
Yerel

Elazığ'da tepki çeken görüntüler: Tehlikeye aldırış etmedi!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya

Elazığ'da bir otomobil sürücüsü, tehlikeye aldırmadan sebze ve meyve kasalarını üst üste koyarak trafikte ilerledi.

Elazığ kent merkezinde kaydedilen görüntülerde, otomobil sürücüsü aracının tavanına meyve ve sebze kasalarını üst üste koyarak taşıdı. Trafik kurallarını ihlal edip standardın üzerinde yük taşıyan şahıs, trafiği tehlikeye soktu. Kimseye aldırış etmeden ilerleyen sürücü, gören vatandaşları hayrete düşürdü.

