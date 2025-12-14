Elazığ'da tepki çeken görüntüler: Tehlikeye aldırış etmedi!
Elazığ’da bir otomobil sürücüsü, tehlikeye aldırmadan sebze ve meyve kasalarını üst üste koyarak trafikte ilerledi.
Elazığ kent merkezinde kaydedilen görüntülerde, otomobil sürücüsü aracının tavanına meyve ve sebze kasalarını üst üste koyarak taşıdı. Trafik kurallarını ihlal edip standardın üzerinde yük taşıyan şahıs, trafiği tehlikeye soktu. Kimseye aldırış etmeden ilerleyen sürücü, gören vatandaşları hayrete düşürdü.
Gündem
Ambulansa yol vermeyen maganda yakalandı! Ehliyeti alınıp 46 bin lira ceza kesildi, aracı trafikten men edildi