Elazığ'da tanker sürücüsü yanarak can verdi!
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Elazığ’da şarampole devrilerek alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü İdris T. hayatını kaybederken kazadan hemen önceki son görüntüsü ortaya çıktı.
Olay, Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris T. (38) idaresindeki 27 GH 715 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Tanker kısa sürede alevlere teslim oldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araç içerisinde yanarak hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni AFAD tarafından araçtan çıkartıldı.
Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, akaryakıt tankerinin kazadan hemen önceki son görüntüsü ortaya çıktı.