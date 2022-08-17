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Yaşam Elazığ'da son dakika deprem | Az önce deprem nerede oldu?
Yaşam

Elazığ'da son dakika deprem | Az önce deprem nerede oldu?

Elazığ'da gerçekleşen sarsıntı sonrası deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 17 Ağustos son depremler listesi internette araştırılıyor. AFAD'ın açıkladığı son dakika verilerine göre Elazığ Kovancılar'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan birçok kişi arama motorlarında "Elazığ'da deprem mi oldu", "Nerede kaç şiddetinde oldu?" gibi soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte 17 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Yeniakit Publisher
2022-08-17 08:59:00 - 2022-08-17 09:14:37
Elazığ'da son dakika deprem | Az önce deprem nerede oldu?

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Kovancılar ilçesinin Okçular köyü yakınları olarak açıkladığı deprem, saat 07.24’te oldu. Yerin 12.02 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9, merkez üssünü ise Yoncalıbayır köyü olarak açıkladı.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

2022.08.17 07:24:16 38.8342 40.1637 5.0 -.- 4.0 3.9 YONCALIBAYIR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.08.17 06:15:07 37.9745 27.2253 17.3 -.- 1.7 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel
2022.08.17 06:14:10 37.9597 27.1705 11.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.17 04:55:29 37.9687 27.1980 15.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.17 04:53:17 37.4547 36.9847 2.4 -.- 1.4 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.17 03:51:58 37.3765 35.9003 12.8 -.- 2.5 -.- BULDUKLU-KOZAN (ADANA) İlksel
2022.08.17 01:44:52 36.0503 31.7743 24.5 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.17 01:23:12 37.4830 37.0548 4.0 -.- 2.9 2.7 CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.17 01:12:34 38.0703 42.6587 5.0 -.- 3.2 3.1 SARPKAYA-HIZAN (BITLIS) İlksel
2022.08.17 00:33:24 35.0842 33.5587 9.2 -.- 2.5 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2022.08.17 00:25:27 37.4627 36.9928 5.0 -.- 1.1 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD'dan yapılan açıklama:

afad

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama:

D1

D2

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