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Yerel Elâzığ'da röntgen teknikeri odasında ölü bulundu
Yerel

Elâzığ'da röntgen teknikeri odasında ölü bulundu

Fırat Üniversitesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesinde röntgen teknikerliği yapan Özkan Öz, hastane içerisindeki odasında ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 12:25:00 -
Elâzığ'da röntgen teknikeri odasında ölü bulundu

37 yaşında olan Röntgen Teknikeri Özkan Öz'e ulaşamayan mesai arkadaşları odasına bakmak istedi.

Oda kapısının kilitli olduğunu fark eden ve kırarak içeri giren arkadaşları, Öz’ün cansız bedeni ile karşılaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Öz’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, hastane morguna kaldırıldı. (İLKHA)

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