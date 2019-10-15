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Elazığ'da plastik fabrikasının deposunda yangın

Elazığ'da, plastik fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

15 Ekim 2019 Salı 20:08
Elazığ'da plastik fabrikasının deposunda yangın

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasının deposunda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depodan yükselen alev ve dumanı gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 20:08
  1. elazığ
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