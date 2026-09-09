Elazığ'da otopside kurşun izi çıkan Üykü çifti yan yana defnedildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında 8 Eylül gecesi çıkan yangında cansız bedenleri bulunan Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin vücudunda, yapılan otopside kurşun izleri tespit edildi. Ön otopsi sonucuna göre cinayete kurban gittiği tespit edilen çift, 9 Eylül'de mezrada yan yana defnedildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde bir evde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, çiftin cansız bedenlerini çıkardı; alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Silahla vurulup evin ateşe verildiği değerlendiriliyor

Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopside vücutlarında kurşun izlerine rastlanan Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde Hayriye Üykü'ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi.

Otopsi işlemlerinin ardından çift 9 Eylül'de mezraya getirildi. Yan yana defnedilen Ağa ve Hayriye Üykü, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

"Para için can kıymaya hiç gerek yok"

Definin ardından çiftin oğlu Düzgün Üykü, olayın önce kaza olarak bilindiğini, sonrasında farklı durumların ortaya çıktığını anlattı. Üykü, "Bunu yapan kişilerin bulunmasını temenni ediyoruz. Allah yanlarına bırakmasın. İnsanlığın artık bir kendine gelmesi gerekiyor. Para için can kıymaya hiç gerek yok. Biz düşman sahibi değiliz" dedi.

İnsanoğlunun nefsine yenik düşebildiğini, "2 bileziğe, 1 yüzüğe tav olup" insanları katledebildiğini dile getiren Üykü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer annem babamın ön otopsi raporunda sırtından vurularak teşhis ediliyorsa bunu yapan kişilerin muhakkak bulunması gerekiyor. En azından başka insanlara zarar vermemesi adına yakalanması gerekiyor. Biz ceza veren mecra değiliz. Biz devlet kurumlarına güvenmek istiyoruz."