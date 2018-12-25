Elazığ'da otomobil çarpan kadın, olay yerinde öldü
Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan Süreyya Gül isimli 56 yaşındaki kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.25 Aralık 2018 Salı 17:07
Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Süreyya Gül (56), hayatını kaybetti.
Kaza, öğleden sonra Elazığ-Bingöl karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AAH 178 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Süreyya Gül’e çarptı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Süreyya Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Gül'ün cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen sürücü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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