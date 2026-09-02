Elazığ'da orman yangını: Ekipler seferber oldu!
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Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde çıkan örtü ve orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Hamzalı köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünden 61 personel, 6 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale ediyor.