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Yaşam Elazığ’da orman yakınında örtü yangını
Yaşam

Elazığ’da orman yakınında örtü yangını

Yeniakit Publisher
2024-07-23 03:57:00 -
Elazığ’da orman yakınında örtü yangını

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde orman yakınında çıkan örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Karakoçan ilçesine bağlı Okçular köyü kırsalındaki orman yakınında, saat 3.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, bölgeye Orman işletme Müdürlüğü ile ilçe ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, köylüler de traktörleriyle yardım etti. Yangın bölgesine giden Karakoçan Belediyesi Eş Başkanı Songül Düzgün, yangının yayılma riskine dikkat çekerek, bölgedeki yüzlerce hektarlık orman alanının etkilendiğini, yerleşim yerlerine doğru ilerleyebileceği endişesiyle de acil havadan müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: DHA

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