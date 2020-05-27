Türkiye koronavirüs salgınını kontrol altına aldı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hayatın salgından önceye dönmesinin şimdilik mümkün olmadığını ve sosyal mesafe – maske kurallarına uyulması gerektiğini vurguluyor. Pek çok ilde maske takma zorunluluğu bulunuyor. Elazığ’da yaşayanlar ise şehirlerinde maske kullanımının zorunlu olup olmadığını araştırıyor. İşte, detaylar.

Elazığ'da maske takmak zorunlu mu? | Elazığ'da maske takmama cezası ne kadar?

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 27 Mayıs Çarşamba gününden itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, yarın sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceğini anımsatarak, "Sevgili Elazığlılar, sokağa çıkma yasağı sona eriyor ama tedbirlerimiz değil. İl genelinde maskesiz dışarı çıkma yasağı getirilmiştir. İl dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanacaktır. Uymayanlara 3 bin 150 lira para, ayrıca ek 15 gün ikametinden çıkmama cezası verilecektir" ifadelerini kullandı.