Elazığ’da Korona tedbiri, Maden ilçesine giriş çıkış kısıtlaması getirildi

Elazığ’da Korona virüs tedbirleri kapsamında Maden ilçesine giriş ve çıkışlar zaruri hizmetler haricinde kısıtlandı.

Elazığ İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Korona virüs salgını nedeniyle yeni kararlar aldı. Alanın karar kapsamında Maden ilçesine araç giriş çıkışları kısıtlanırken, ataması yapılan sağlık personellerinin de 14 günlük karantina sürecinden muaf tutularak görev başı yapması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada,"Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, 02.04.2020 tarihli ve 16 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararı ile ilimize dışarıdan gelen herkes için 14 gün boyunca ikametinde karantina tedbiri uygulanmasına ve bu şahısların evlerinden çıkmalarına müsaade edilmemesi kararı verilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından salgınla mücadele kapsamında KPSS-2020/5 ile yerleştirme işlemi yapılan sağlık personelinin ihtiyaca binaen ivedi olarak göreve başlaması gerektiğinden 14 günlük karantina uygulamasından muaf tutulmasına, yapılacak sağlık kontrolleri neticesine göre göreve başlayış işlemlerinin ivedi şekilde yapılması kararlaştırıldı. İkinci bir karara kadar da Maden ilçesine, sağlık gibi zaruri hizmetler hariç bütün araç giriş çıkışlarının sınırlandırılmasına, bu kısıtlamalara istisna getirme konusunda İlçe Kaymakamı’nın yetkili kalınmasına karar verilmiştir"denildi.