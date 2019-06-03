Elazığ'da korkutan deprem Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Sivrice İlçesi'nde 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Elazığ'ın Sivrice İlçesi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi Güney köyü olan deprem saat 09.47 sıralarında 3.1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin 3 kilometre altında olduğu belirtildi.

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