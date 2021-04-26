Elazığ’da korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Elazığ Sivrice’de 3.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Sarsıntılar Malatya ve Diyarbakır illerimizde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Elazığ Sivrice'de saat 23.40'da 3.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 3.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Malatya ve Diyarbakır illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

Elazığ Sivrice'de meydana gelen son dakika deprem olayının detayları şöyle;

Kandilli Rasathanesi verileri

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23:40'ta yerin 3.4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti 3.0 olarak belirlendi.