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Aktüel Elazığ'da konteynerde yaşayan depremzedelere yemek ikramı
Aktüel

Elazığ'da konteynerde yaşayan depremzedelere yemek ikramı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:28:44 -
Elazığ'da konteynerde yaşayan depremzedelere yemek ikramı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla konteyner kentte yaşayan depremzede aileler için yemek dağıtımı yapıldı.

İl Müftülüğünce düzenlenen program kapsamında, Kırklar Mahallesi konteyner kentte yaşayan ailelere destek vermek amacıyla bin 500 kişiye yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Selami Aydın, burada yaptığı açıklamada, depremzede ailelere destek olabilmek için yemek organizasyonu yaptıklarını ifade ederek, "Malum salgın süreci devam ediyor. Bu süreçte birbirimize gidemiyoruz, kucaklaşamıyor ve el uzatamıyoruz. Hepimizin yüzünde bir maske var. Gözler ile birbirimize bakıyoruz." dedi.

Bu sürecin atlatılması için herkesin el birliğiyle mücadele etmesi gerektiğini kaydeden Aydın, vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet etti.

"Tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor." diyen Aydın, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Hepimize büyük görevler düşmektedir. Biz bu kardeşlerimizi unutmadık. Burada bin 500 kişiye yemek ikram ettik. Diğer günlerde de kalan ailelerimize ikram yapacağız." ifadelerini kullandı.

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