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Elazığ’da kaçak avlanan keklikler doğaya salındı

Elazığ’da 3 adet kafes ve 2 adet tuzak ele geçirilirken, kafeslerin içerisinde bulunan keklikler doğaya bırakıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
Elazığ’da kaçak avlanan keklikler doğaya salındı

Elazığ’da 3 adet kafes ve 2 adet tuzak ele geçirilirken, kafeslerin içerisinde bulunan keklikler doğaya bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığıile Doğa Koruma ve Mili Parklar Elazığ Şubesi ekipleri, Kömürhan mevkiinde av koruma ve kontrol çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında 3 adet kafes ve 2 adet tuzak ele geçirdi. Kafesler ve tuzaklara el konulurken, tuzakla yakalanan 3 keklik doğaya salındı.


Ekipler, kaçak avlanan şahısları tespit ederekidari para cezası kesti.


Kaçak avcılara yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
  1. doğa

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