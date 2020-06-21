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Aktüel

Elazığ’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Elazığ’da bir inşaatın 6’ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 20:28:18 -
Elazığ’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Elazığ’da bir inşaatın 6’ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti.


Olay, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Muhittin Bayrak (38), dengesini kaybederek 6’ncı kattan aşağı düştü. Olayı gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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