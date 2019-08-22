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Elazığ’da İl Afet Koordinasyon toplantısı

Elazığ’da İl Afet Koordinasyon toplantısı yapıldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:27
Elazığ’da İl Afet Koordinasyon toplantısı

Elazığ’da İl Afet Koordinasyon toplantısı yapıldı.


Afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla Vali Vekili Mustafa Gül başkanlığında İl AfetKoordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Valilik binasında düzenlenen toplantıya, ilgili tüm kurumların müdürleri ve temsilcileri katıldı.


Acil durum planı için bir araya gelindiğini belirten Vali Vekili Mustafga Gül, “5009 -2 sayılı yönetim başkanlığımızın teşkilat ve görevlileri hakkındaki kanun hükümleri gereği Türkiye’de afet planı esasları çerçevesinde Elazığ kapsamında 2019 güncellemeleri tamamlanmış bulunuyor. Bu çerçeve de ilimize ait muhtemel afet ve acil durumlarla ilgili koordinasyon toplantısını sizlerin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. İlimizde 11-12 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek masa ve saha tatbikatıyla ilgili hazırlıklar için çalışma toplantısı yapıyoruz"dedi.


İnsanların zor anlarında bir arada olacak bir ekip olduklarını ifade eden İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı ise, “Bu kapsamda afet müdahale planlarımızı güncelledik. Bugün koordinasyon toplantısı yapıp bilgi alışverişlerimizi ve planlarımızı imzalıyoruz. Akabinde AFAD kurulalı beri seviye -2 dediğimiz bölgesel saha ve masa başı tatbikatını gerçekleştireceğiz. Daha önceki yıllarda masa başında düzenlenen bir şekildeydi biz bunu şimdi sahada da yapacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:27
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