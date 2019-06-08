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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Elazığ'ınGüney Çevreyolu İmam Efendi Bulvarı Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 10 kişi yaralandı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 18:55
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sefer Ayyıldız idaresindeki 34 FT 0445 plakalı otomobil, Güney Çevreyolu İmam Efendi Bulvarı Kavşağı'nda Esengül Yıldırım yönetimindeki 23 EP 857 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada, sürücüler ile aralarında çocukların ve hamile bir kadının da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 18:55
  1. Elazığ
  2. Trafik kazası
  3. yaralılar var

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