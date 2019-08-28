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Elazığ’da ihtiyaç sahiplerine özel ‘Hayır Marketi’

Elazığ’da ihtiyaç sahiplerine yönelik, ‘Hayır Marketi’ açıldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:20
Elazığ’da ihtiyaç sahiplerine özel ‘Hayır Marketi’

Elazığ’da ihtiyaç sahiplerine yönelik, ‘Hayır Marketi’ açıldı.


İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Elazığ Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda üzerine ‘Hayır Marketi’ açıldı. Açılan marketten, kentte ikamet edip ihtiyaç sahibi olanlar yetim ve mülteci ailelerin yararlanabileceği belirtildi. Belirlenen ailelere aylık 150 TL’lik harcama limiti konulacağı vemarketin, sürekli açık olacağı aktarıldı.


Hayır Marketi’nin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Derneğin Başkanı Metin Kılıç, “27 yıl, veren el ile alan el arasında köprü olmaya çalışan bir kuruluş olarak Elazığ’da da bu faaliyetlerimizi üst seviyeye çıkarmak gayretindeyiz. Allah, hayır sahiplerinden razı olsun, bizler sadece aracılık yapıyoruz. Özellikle ilimizde bulunan yetim, fakir ve mülteci belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelerin aylık gıda ihtiyaçlarını temin açısından bu market açıldı. Bundan sonra da hayır severler de‘Gıda Bankacılığı’ kapsamında vergisini düşürüp bize bağışta bulunabilirler. Bizler de aldığımız bu bağışları aynen bir marketti sistem gibi bilgisayara işliyoruz. Daha sonra oradan çıkışlarını barkod usulü yapıp ihtiyaç sahibi ailelerimize aylık 150 lira gıda ihtiyacını burada temin etmeye çalışacağız” dedi.


Amaçlarının bu yardımları yardıma muhtaçdaha çok ailelere ulaştırmak olduğunu dile getiren Kılıç, “Yardıma muhtaç ailelere ulaşmak ve bu miktarı arttırmak istiyoruz. Ancak şuan itibariyle bu miktar üzerinden gitmeyi planlıyoruz. Buradan bütün hayır sahibi hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Buraya yapacağınız her bir yardım bizlerin de çok sık elemelerden geçirmiş olduğu ihtiyaç sahibi ailelere elimizden geldiği kadar hassas bir şekilde ulaştırılacaktır. Elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsun” diye konuştu.


Açılan marketi Kılıç’la birlikte Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda Öğr. Üyesi Prof. Dr. Bilal Çoban ve dernek üyeleri gezdi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:20
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