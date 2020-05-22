  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arefe günü ve bayramda kargolar dağıtım yapacak mı?

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek sorgula...

Kovid-19 tedavisinde bomba iddia! İnsan hücresinden üretilen hayvan embriyosu devrede

İhtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde “Önce İnsan” olarak varız

Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü ihlas suresi okumanın fazileti nedir? İhlas suresi okunuşu
için kalan
Aktüel

Elazığ'da gönüllü gençler sokağa çıkma izninde 115 aileye iftarlık ulaştırdı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:43:52 -
Elazığ'da gönüllü gençler sokağa çıkma izninde 115 aileye iftarlık ulaştırdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, 20 yaş altı gönüllü gençler sokağa çıkma serbestliğinde ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık dağıttı.

Kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubundaki gençler, bugün 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile ikinci kız dışarı çıktı.

Elazığ İHH Kadın Kolları tarafından gerçekleştirilen yardım faaliyetine katılan gönüllü gençler, sokağa çıkma izinlerinde kentin kenar mahallelerindeki ihtiyaç sahibi 115 aileye iftarlık dağıttı.

Yardım faaliyetine katılan gönüllü genç Birkan Özmen, bugün 15-20 yaş grubundaki gençlere ikinci kez sokağa çıkma serbestliği tanındığını belirtti.

Bazı arkadaşlarının bugünü fırsat bilip pikniğe gittiğini ancak kendisinin gününü daha anlamlı bir şekilde değerlendirmek adına yardım faaliyetine katıldığını anlatan Özmen, "Kovid-19 salgını sebebi ile bugün 20 yaş altının sokağa çıkma izni vardı biz de gönüllü gençler olarak yardıma muhtaç olan insanlarımıza iftarlıklarını getirdik. Onlar da mutlu oldular. Allah yardım edenden de getirenden de razı olsun." dedi.

Edanur Özdemir ise sokağa çıkma serbestliğinde dışarıda gezmek yerine arkadaşları ile yardım faaliyetlerine katılmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Yaptıkları yardım faaliyetinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu aktaran Özdemir, "Koronavirüs sebebiyle birkaç aydır bizler dışarı çıkamıyorduk. Bugün gençlere yönelik kısıtlama geçici sureyle ikinci kez kaldırıldı. Dışarıda gezmek ya da evde her zamanki gibi oturmak yerine ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım etmeyi tercih ettik." ifadelerini kullandı.

Metehan Doğan da sokağa çıkma serbestliğinde yardım faaliyetine katılarak gününü daha iyi değerlendirdiğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı