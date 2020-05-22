Elazığ'da gönüllü gençler sokağa çıkma izninde 115 aileye iftarlık ulaştırdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, 20 yaş altı gönüllü gençler sokağa çıkma serbestliğinde ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık dağıttı.

Kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubundaki gençler, bugün 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile ikinci kız dışarı çıktı.

Elazığ İHH Kadın Kolları tarafından gerçekleştirilen yardım faaliyetine katılan gönüllü gençler, sokağa çıkma izinlerinde kentin kenar mahallelerindeki ihtiyaç sahibi 115 aileye iftarlık dağıttı.

Yardım faaliyetine katılan gönüllü genç Birkan Özmen, bugün 15-20 yaş grubundaki gençlere ikinci kez sokağa çıkma serbestliği tanındığını belirtti.

Bazı arkadaşlarının bugünü fırsat bilip pikniğe gittiğini ancak kendisinin gününü daha anlamlı bir şekilde değerlendirmek adına yardım faaliyetine katıldığını anlatan Özmen, "Kovid-19 salgını sebebi ile bugün 20 yaş altının sokağa çıkma izni vardı biz de gönüllü gençler olarak yardıma muhtaç olan insanlarımıza iftarlıklarını getirdik. Onlar da mutlu oldular. Allah yardım edenden de getirenden de razı olsun." dedi.

Edanur Özdemir ise sokağa çıkma serbestliğinde dışarıda gezmek yerine arkadaşları ile yardım faaliyetlerine katılmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Yaptıkları yardım faaliyetinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu aktaran Özdemir, "Koronavirüs sebebiyle birkaç aydır bizler dışarı çıkamıyorduk. Bugün gençlere yönelik kısıtlama geçici sureyle ikinci kez kaldırıldı. Dışarıda gezmek ya da evde her zamanki gibi oturmak yerine ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım etmeyi tercih ettik." ifadelerini kullandı.

Metehan Doğan da sokağa çıkma serbestliğinde yardım faaliyetine katılarak gününü daha iyi değerlendirdiğini vurguladı.