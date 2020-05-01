  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elazığ’da evden çıkamayan emekli işçilere çiçekli Vefa

Elazığ’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Vefa Sosyal Destek Grubu emekli işçilerin evine çiçek götürerek günlerini kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 20:36:05 -
Elazığ’da evden çıkamayan emekli işçilere çiçekli Vefa

Elazığ’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Vefa Sosyal Destek Grubu emekli işçilerin evine çiçek götürerek günlerini kutladı.


Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüse karşı mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Valilik koordinesinde hizmet veren “Vefa Sosyal Destek Grubunda” görevli Polis ve Jandarma ekipleri 65 yaş üzerindeki dışarı çıkma yasağı olan emekli işçileri unutmadı. Ekipler emekli işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü evlerine çiçek götürerek kutladı.


Vali Çetin Oktay Kaldırım’da görüntüleri paylaşarak, "Vefa Sosyal Destek Grubumuzda görevli Polis ve Jandarmalarımız 65 üstü olup evinde kalan işçi emeklisi yaşlılarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü evlerine çiçek götürerek tebrik etti" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı