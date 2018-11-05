0553 313 94 23
impression

Elazığ'da donmak üzereyken kurtarıldı

Köy kırsalında kaybolan ve donma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 11:17
Elazığ'da donmak üzereyken kurtarıldı

Hacılar köyüne ziyarete giden Mehmet Akbaba (32), havanın kararmasıyla birlikte kırsalda yolunu kaybetti. Akbaba'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından Akbaba'yı köye 10 kilometre mesafede bir dere yatağında buldu. Jandarma ekiplerince ilçe merkezine götürülen Akbaba'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 11:17
  1. elazığ
  2. donma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da 'Bylock rekortmeni' hücre evinde enselendi
    1. Samsun'da 'Bylock rekortmeni' hücre..
    2. Galatasaray'dan sert açıklama:..
    3. İhsan Şenocak'tan Bakanlığa Sıla..
    4. FETÖ-PKK gölgesinde içkili festival
    5. Karabük'te tartışma kanlı bitti: 3..
    6. Bağdat Caddesi'nde drift yapan..
    7. Otobüs otomobil durağına daldı: 3 kişi..
    8. Amerika'nın özel temsilcisinden..
    9. Savunma Sanayii Başkanlığı açıkladı!..
    10. Elazığ'da donmak üzereyken kurtarıldı
    11. Bakan Koca açıkladı: Çalışma başlattık
    12. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan..
    13. Tüm Türkiye onu konuşuyordu.....
    14. Amerika'dan tarihin en önemli seçimi..
    15. Katil İsrail askerleri 17 Filistinliyi..
    16. Cemal Kaşıkçı’nın ölüm emrini kim verdi?
    17. Galatasaray'dan yabancı hakem tavsiyesi!
    18. Amerika'dan flaş açıklama! Hesap..
    19. Yakalandığı yerde tutuklanacak!
    20. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!