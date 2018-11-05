Elazığ'da donmak üzereyken kurtarıldı

Hacılar köyüne ziyarete giden Mehmet Akbaba (32), havanın kararmasıyla birlikte kırsalda yolunu kaybetti. Akbaba'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından Akbaba'yı köye 10 kilometre mesafede bir dere yatağında buldu. Jandarma ekiplerince ilçe merkezine götürülen Akbaba'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.