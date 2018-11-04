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Elazığ'da donma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kaybolan bir kişi, 2 saat süren aramanın ardından kurtarıldı.

04 Kasım 2018 Pazar 23:25
Elazığ'da donma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde köy kırsalında kaybolan ve donma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.

Hacılar köyüne ziyarete giden Mehmet Akbaba (32), havanın kararmasıyla birlikte kırsalda yolunu kaybetti.

Akbaba'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Dere yatağında bulundu

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından Akbaba'yı köye 10 kilometre mesafede bir dere yatağında buldu.

Jandarma ekiplerince ilçe merkezine götürülen Akbaba'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 23:25
  1. Elazığ
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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