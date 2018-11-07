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Elazığ’da depoda üretilen 5 ton sahte içki ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir depoda gizli gizli üretilen 5 ton sahte içki ele geçirildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:35
Elazığ’da depoda üretilen 5 ton sahte içki ele geçirildi

Elazığ'da bir depoda üretilen 5 ton sahte içki ele geçirildi. 

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, bazı büfelere bir araçtan kaçak içki satıldığı yönünde ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde satışın gerçekleştirildiği araç, Elazığ merkez Şehit İlhanlar Caddesi üzerinde bulundu. Araçta yapılan aramada 1,5 litre pet şişe içerisinde sahte içki ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, gözaltına aldığı sürücünün üretim yaptığı depoya operasyon düzenledi. Operasyonda depoda üretimi yapılıp bidon ve variller içerisine saklanan yaklaşık 5 ton sahte içki daha ele geçirdi. Ekipler depoyu mühürlerken, gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:35
  1. Elazığ
  2. Kaçakçılık operasyonu
  3. sahte içki

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