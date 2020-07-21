  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elazığ'da çıkan yangında 50 dekar ormanlık alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-21 15:02:06 -
Elazığ'da çıkan yangında 50 dekar ormanlık alan zarar gördü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan yangında 50 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Diyarbakır kara yolu üzerinde bulunan Orman Bölge Müdürlüğü Kampı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına Sivrice Belediyesi itfaiye ile Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Ekipler, zorlu arazi şartlarında yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangında şimdiye kadar 50 dekar ormanlık alan zarar gördüğü belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı