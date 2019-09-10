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Elazığ’da, Bingöl ve Diyarbakır yoluna "Ortalama Hız Tespit Sistemi" kuruldu

Elazığ’da, Bingöl ve Diyarbakır yolu üzerindeOrtalama Hız Tespit Sistemi (OHTS) sistemi kurulurken, yarından itibaren aktif hale geleceği belirtildi.

10 Eylül 2019 Salı 18:27
Elazığ’da, Bingöl ve Diyarbakır yoluna "Ortalama Hız Tespit Sistemi" kuruldu

Elazığ’da, Bingöl ve Diyarbakır yolu üzerindeOrtalama Hız Tespit Sistemi (OHTS) sistemi kurulurken, yarından itibaren aktif hale geleceği belirtildi.


Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;" İlimiz genelinde vatandaşlarımızın trafik güvenliğini en üst seviyede sağlamak ve yaşanabilecek trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla almış olduğumuz trafik tedbirleri kapsamında, şehirlerarası bağlantı yol güzergahlarından Bingöl ve Diyarbakır yolları geliş ve gidiş istikametlerinde olmak üzere toplam 4 noktada Ortalama Hız Tespit Sistemi kurulumu çalışmaları tamamlanmış olup sistem 11 Eylül 2019 tarihi itibari ile aktif hale getirilecektir.OHTS sistemi olarak adlandırılan bu sistem tarafından, başlangıç noktasında bulunan ilk kameradan araçların plaka veya araç görüntüsü ile araç kayıt verileri sistem veri tabanına alınır ve sistemin bitiş noktasında bulunan son kameradan da elde edilen veriler neticesinde, aracın saatte ortalama ne kadar hızla mesafeyi kat ettiği belirlenerek sınırlandırılmış olan hız limitlerini aşıp aşmadıklarını tespit edebilmektedir"denildi.


Hız sınırını yüzde 50’den fazla aşana bin 2 TL para cezası


Araç sahiplerine, sistem aracılığıyla belirlenen hız limitlerinin yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşılması durumunda 235 TL, yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar aşılması durumunda 488 TL ve yüzde 50’den fazla aşılması durumunda ise 1002 TL Trafik İdari Para Cezası uygulanacağı aktarılan açıklamada,"Vatandaşlarımızın kendi can ve mal güvenlikleri başta olmak üzere tüm trafik unsurlarının güvenliğine hassasiyet göstermeleri hususunda hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını rica ederiz"denildi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 18:27
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