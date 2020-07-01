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Aktüel

Elazığ'da bin dönüm ekili alan yandı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 15:38:00 -
Elazığ'da bin dönüm ekili alan yandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da arpa ekili tarlada çıkan yangında bin dönüm arazi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Avcılar köyünde arpa ekili tarlada elektrik direğinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen Poyraz Jandarma Karakol Komutanlığı ve Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Köylüler de traktör ve iş makineleriyle çalışmalara destek verdi.

Yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık bin dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.

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