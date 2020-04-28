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Aktüel

Elazığ’da bin aileye gıda paketi ulaştırıldı

Elazığ’da Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği yapılmaya başlandı.

2020-04-28 11:49:56 -
Elazığ’da bin aileye gıda paketi ulaştırıldı

Elazığ’da Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği yapılmaya başlandı.


İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şubesi tarafından Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları yapılmaya başladı. Yardımları dağıtan gönüllü ekip korona virüsüne karşı önlemlerini alarak hazırlanan paketleri evlere ulaştırdı. Şuana kadar bin aileye hazırlanan gıda paketlerinin ulaştırıldığı bildirildi.


Derneğin Yetim Komisyonu Üyesi Nusret Burak Demirtaş, “Gıda kolisi dağıtımlarını bu yıl da gerçekleştiriyoruz. Hayırseverlerin katkılarıyla oluşturulan bin adet gıda kolisini yetim, muhacir ve özellikle korona virüs nedeniyle işini kaybetmiş yada mağdur olmuş ailelere dağıttık. ‘Mutlu olmak istiyorsan mutlu et’ sloganıyla hareket eden cemiyetimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahiplerinin, yetim, muhacirler ile korona virüsten etkilenen bütün ailelerin ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermeye çalışmaktadır"dedi.

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