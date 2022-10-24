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Yerel Elazığ'da 7 araç birbirine girdi!
Yerel

Elazığ'da 7 araç birbirine girdi!

Elazığ merkezde 7 aracın birbirine girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 09:12:00 -
Elazığ'da 7 araç birbirine girdi!

Elazığ merkezde 7 aracın birbirine girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Cahit Dalokay Caddesi üzerinde Asri Mezarlığı önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, G.B. idaresindeki 23 AE 123 plakalı, A.Ö. hakimiyetindeki 23 H F 740 plakalı, İ.B. yönetimindeki 23 ABC 880 plakalı, O.B. idaresindeki 23 HE 904 plakalı, A.U. yönetimindeki 23 BT 567 plakalı, Ş.G. idaresindeki 23 K 2034 plakalı otomobil, G.B. hakimiyetindeki 23 AE 123 araçlar çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldılar.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İLKHA)

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