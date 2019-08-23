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Elazığ’da 50 bin metrekareye "Kent Köy" projesi

Elazığ Belediyesi, 50 bin metre karelik alanda çocukların doğal yaşamı tanıma fırsatı yakalayacağı planlanan Kent-Köy Projesi’nin hayata geçirilmesiiçin ihale çalışmalarına başlandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:14
Elazığ’da 50 bin metrekareye "Kent Köy" projesi

Elazığ Belediyesi, 50 bin metre karelik alanda çocukların doğal yaşamı tanıma fırsatı yakalayacağı planlanan Kent-Köy Projesi’nin hayata geçirilmesiiçin ihale çalışmalarına başlandı.


Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından seçim öncesi verdiği vaatleri arasında yer alan Kent-Köy Projesi, Çayda Çıra Mahallesi, TOKİ 1. Etap Konutları arka kısmında yer alan 50 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirileceği bildirildi.


Proje kapsamında alanda, çocuk eğitim ve aktivite noktaları, organik tarım alanları, meyve bahçesi, köy çeşmesi, yel değirmeni, su değirmeni, köy kahvesi, organik ürün marketi, çiftlik alanı, oyun parkları, kondisyon alanı, bisiklet parkuru, yürüyüş alanları ve otopark yer alacağı belirtilen açıklamada,. 45 bin metrekarelik bitkisel peyzaj alanı, 4 bin 500 metrekarelik yapısal peyzaj alanı, 500 metrekarelik yapı alanı şeklinde planlanan projenin ihale hazırlıklarına başlandığı da vurgulandı.


Başkan alanı inceledi


Proje uygulama alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Kent-Köy Projesi, çocuklarımızın doğal yaşamı tanıması adına çok önemli kazanımlar sağlayacağımız özel bir çalışma olacak. Projeyle çocuklarımızı şehrin merkezinde doğayla buluşturacağız, onlara doğal yaşamı tanıma ve yaşama olanağı kazandıracağız. Bu projemizle günümüz şartlarında belli koşullar arasına sıkışmış çocuklarımızı gerçek yaşamla buluşturacağız, onların doğal yaşamı, kültürümüzü tanımalarına olanak sağlayacağız. Büyük önem verdiğimiz bu projemizde ihale aşamasına gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah görev süremiz içerisinde vaat ettiğimiz tüm projeleri hayata geçirerek vatandaşlarımızın daha yaşanabilir bir şehirde hayatlarını sürdürmelerine imkan tanıyacağız"dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:14
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