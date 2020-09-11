  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Elazığ'da 42 suç kaydı bulunan kişi tutuklandı
Aktüel

Elazığ'da 42 suç kaydı bulunan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 23:03:18 -
Elazığ'da 42 suç kaydı bulunan kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 42 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde iki ikamet, bir iş yeri ve bir otomobilden yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasında hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak 34'ü hırsızlıktan 42 suç kaydı bulunan A.B. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı
Gündem

Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı

"Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı?" diyerek Gezi kalkışmasında vandalları sokağa davet eden daha sonrada yurtdışına kaçan Memet Ali A..
Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş’tan Yunanistan’a ilginç tavsiye! ‘Gidin F-35 alın’
Gündem

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş’tan Yunanistan’a ilginç tavsiye! ‘Gidin F-35 alın’

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, Yunanistan’a ABD’nin sistemini kontrol ettiği F-35 konusunda, ‘Şiddetle tavsiye ediyorum koşa koşa gitsin..
Macron geri bastı: Türkiye ile yeniden ilişki kurmak istiyoruz
Dünya

Macron geri bastı: Türkiye ile yeniden ilişki kurmak istiyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile iyi niyetle yeniden ilişki kurmak istediklerini belirtti.

Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı