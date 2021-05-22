Elazığ'da 19 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Elazığ'da 19 kişinin yaralandığı; minibüs, otobüs ve motosikletin çarpıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Elazığ’da 19 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada 19 kişi yaralandı
Kaza, merkeze bağlı Ulu Kent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 M 0270 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, 01 AED 763 plakalı otomobil ve 23 TD 545 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada minibüs yan yatarken, araçlarda bulunan toplamda 19 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi yönlendirildi. Vatandaşların da yardıma koştuğu yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kaza anı, bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.