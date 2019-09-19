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Elazığ'a 3 milyon sazan desteği

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce, kurum bünyesindeki Ar-Ge merkezi ve üretim tesisinde bu yıl ilk kez üretilen 3 milyon pullu sazan, il sınırlarındaki çeşitli baraj ve göllere bırakıldı.

19 Eylül 2019 Perşembe 13:28
Elazığ'a 3 milyon sazan desteği

Elazığ'da balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve balık stoklarının korunması amacıyla baraj ve göletlere bu yıl 3 milyon pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce, mevcut su kaynaklarındaki su ürünlerinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kurum bünyesindeki Ar-Ge merkezi ve üretim tesisinde bu yıl ilk kez üretilen 3 milyon pullu sazan, başta Keban ve Karakaya baraj gölleri olmak üzere Beyhan, Özlüce, Cip, Kalecik, Tatar ve Seyrantepe baraj ve göletlerindeki balık stoklarına takviye amacıyla suya salındı.

"Avcılar bol kazanç elde edecek"

Enstitü Müdürü Özkan Özbay, yürüttükleri çalışma ile baraj ve göletlerdeki balık stoklarını korumayı ve su ürünlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kurum olarak balıklandırma çalışmalarına her yıl devam edeceklerini ifade eden Özbay, "İç sularımızdaki su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık açısından yaptığımız çalışmalar çok önemli. Baraj ve göletlere bıraktığımız yavru balıklar mevcut stokları artıracak, böylelikle avcılarımız av sezonunda daha bol kazanç elde edecekler. Tabii balık stoklarının korunması noktasında balıkçılarımızın da yasa dışı avcılıktan uzak durmaları, avlanma boylarına uymaları ve av sezonu dışında avlanmamaya özen göstermeleri gerekmektedir." vurgusu yaptı.

Özbay, balıklandırma çalışmaları kapsamında son olarak Cip baraj gölüne bıraktıkları 50 bin pullu sazan yavrusu ile bu yılki balıklandırma sezonunu kapattıklarını bildirdi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 13:28
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  3. Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
  4. Enstitü Müdürü Özkan Özbay
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