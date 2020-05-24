  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elazığ Valisi Kaldırım, salgınla mücadelede aktif rol alan ekiplere ikramda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-24 20:19:37 -
Elazığ Valisi Kaldırım, salgınla mücadelede aktif rol alan ekiplere ikramda bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sahada aktif çalışan tüm ekiplere baklava, çikolata ve kolonya ikramında bulunuldu.

Vali Kaldırım, Kovid-19 salgını ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları ile vefa sosyal destek grubu, emniyet, jandarma, AFAD, Türk Kızılay ve UMKE ekiplerine Ramazan Bayramı dolayısıyla jest yaptı.

Kaldırım'ın talimatı üzerine görevlendirilen ekipler, fedakarca görev yapan Fethi Sekin Şehir ve Fırat Üniversitesi Hastanelerindeki sağlık çalışanları ile 156, 155 ve 112 çağrı merkezinde görevli personele baklava, çikolata ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı.

Ayrıca ekipler, yol kontrol noktalarında görev yapan emniyet ve jandarma ekiplerini de ziyaret ederek ikramda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı