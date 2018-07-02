THY - İmaj
0553 313 94 23

Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: 22 kişi gözaltında

8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:48
Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: 22 kişi gözaltında

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışma kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Örgütle bağlantılı olan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Elazığ İş Adamları Derneği'nin (ELGİAD) yönetim ve denetim kurulunda görev alan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'da hesap artırımı yapan, daha önce haklarında işlem yapılan örgüt üyelerine para transferi yaptığı belirlenen ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Elazığ merkezli İstanbul, Kocaeli, Mardin, Hatay, Eskişehir, Yalova ve Malatya'da yapılan eş zamanlı operasyonda 22 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:48
  1. Yalova
  2. Mardin
  3. Malatya
  4. Kocaeli
  5. İstanbul
  6. Hatay
  7. Eskişehir
  8. Elazığ
  9. elazığ
  10. fetö
  11. pdy
  12. operasyon
  13. gözaltı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mardin lise taban puanları yüzdelik dilimleri YEP kontenjanları MEB e okul öğren
    1. Mardin lise taban puanları yüzdelik..
    2. Şok eden iddia: Fatih Sultan Mehmed'i..
    3. Ağrı Valiliğinden Leyla açıklaması
    4. Kadir İnanır yoğun bakımda mı? Kadir..
    5. 45 kaçak göçmen yakalandı
    6. Bu alışkanlıklar enerjimizi düşürüyor!
    7. Filipinler'de belediye başkanı keskin..
    8. Tantanacılık yöntemiyle yankesicilik..
    9. Muş'ta kardeşler arasında arazi..
    10. Milyonların duygularına tercüman..
    11. Muharrem İnce her şeyi anlattı: Seçim..
    12. Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 kişi yaralı
    13. Sosyal Güvenlik Kurumundan..
    14. Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
    15. FETÖ’nün askeri yargı yapılanmasına..
    16. Şenol Güneş yıldız oyuncuyu azarladı:..
    17. FETÖ’den aranan üsteğmen yakalandı
    18. Leyla'dan kahreden haber geldi
    19. Minik Leyla'nın dedesi konuştu!
    20. İnce tek tek açıkladı! Seçim gecesi..
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza alınmayacak sözler!
    FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza alınmayacak sözler!
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar