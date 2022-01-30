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Ekonomi Elazığ Merkez’de 7 adet arsa ihale yoluyla satılacak
Ekonomi

Elazığ Merkez’de 7 adet arsa ihale yoluyla satılacak

Elazığ İl Özel İdaresi mülkiyetinde bulunan 7 adet arsayı açık teklif usulü ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 13:46:00 -
Elazığ Merkez’de 7 adet arsa ihale yoluyla satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir.

1- İdarenin;

 a) Adresi : İl Özel İdaresi Çaydaçıra Mah. Emsal Sokak No:9 ELAZIĞ

 b) Telefon ve Fax No ( 0424) 2475327 – (0424) 2474796  

2- Mülkiyeti Elazığ İl Özel İdaresine ait olup, Karakoçan İlçesi Yeniköy Köyü Ada 109 Parsel 1-2-3ve 4  ve Ada 110 Parsel 1-2 ve 3nolu Parsellerde bulunan ve   (Tapuda Karakoçan  İlçesi Yeniköy Köyü Bağlıağaç Mevkiinde bulunan 7 (yedi)  adet arsa) satışa  çıkartılmıştır.

 3-İhale usulü: 2886 sayılı DİK.’ nın  45. Maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü “

 4- İhale 08/02/2022 tarihinde saat 10.00 da İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır

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