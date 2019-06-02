Elazığ lise taban puanları 2019 Elazığ lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Elazığ lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte bursa lise yüzdelik dilimleri 2019.

Elazığ lise puanları

MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Cemil Meriç Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Çubuk Bey Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi

MERKEZ / Elazığ Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

MERKEZ / Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

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