Elazığ, jeotermal ile seracılık ve sağlık turizminde zirve yapacak

İşletim hakkı Elazığ Belediyesine verilen Cip Köyü Jeotermal Kaynak Suyu Sahasında önemli yatırımlara öncülük edeceklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Seracılıkta ve sağlık turizminde şehrimizi önemli bir noktaya getireceğiz" dedi.

Geçtiğimiz Ocak ayında açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan ve işletim hakkı 30 yıllığına Elazığ Belediyesine verilen Cip Köyü Jeotermal Kuyusunun yer aldığı saha ile ilgili taraflar arasında sözleş yapıldı.Sözleşme ile sahanın işletim hakkı resmen Elazığ Belediyesi’ne geçti.Başkan Şahin Şerifoğulları’da, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Seracılık ve sağlık turizminde Elazığ’ı zirveye taşıyacak sahayı en güzel şekilde değerlendireceklerini ve yatırımcıların önünü açacaklarını aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,"Elazığ Belediyesi öncülüğünde, bölgede hayata geçirilecek yatırımlarla seracılık faaliyetleri ve termal tesis işletmeleri şehir ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Cip Köyü’nde bulunan ve 2 bin 300 metre derinlikte, 60 derece sıcaklıkta su çıkan Cip Köyü Jeotermal Su Kuyusu sahası Elazığ ve bölge adına çok önemli. 45 dönümlük sahada çok güzel yatırımlar yapılacağına inanıyorum"dedi.

Sahanın tasarrufunun 30 yıllığına Elazığ Belediyesinde olacağını aktaran Başkan Şerifoğulları," Bizim öncülüğümüzde yapılacak yatırımlarla şehrimiz önemli kazanımlar elde edecek. Özellikle alanda sağlık turizmi noktasında yapılacak yatırımlar, şehrimize önemli katkılar sağlayacak. Elazığ’da son yılların en büyük enerji yatırımlarından biri olan jeotermal kuyusu sayesinde, turizmden enerjiye birçok alanda büyük bir atılım gerçekleşecek ve şehrimiz bu alanlarda inşallah zirve yapacak. Elazığ Belediyesi olarak sağlık turizmi ve seracılık faaliyetlerinin artmasına büyük katkı sağlayacak kaynak suyunun en iyi şekilde değerlendirilmesine öncülük edeceğiz. Elazığ Belediyesi tarafından kurulacak şirket sayesinde de bu alanda yapılacak yatırımların öncüsü olacağız. Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü’nden gelecek sıcak su raporlarına göre Avrupa Birliğine proje hazırlayacak ve bölgeye çok güzel bir sağlık tatil köyü kazandırmak için yatırımcı firmalarla görüşeceğiz. Tabi bu su aynı zamanda tarımsal sulamada da kullanılacak. Özellikle seracılığın gelişmesi açısından bu kaynak suyu çok önemliydi. İnşallah öncülük edeceğimiz yatırımlarla hem tarıma hem de turizme, dolayısıyla da ekonomiye ve istihdama çok ciddi katkı sağlanmış olacak. Daha önce ‘İstihdam ve Kalkınma Projeleri’ başlığı altında açıkladığımız bu projemizde önemli bir mesafe kat etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgede çalışmaları en kısa sürede başlatacağız"ifadelerini kullandı.